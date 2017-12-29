Аваков похвастался отпуском в Италии (фото)

Похоже, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков будет встречать Новый год не в Украине. Он отправился в отпуск в Италию.

Читайте такжеЮную заместительницу Авакова, которая прославилась пикантными фото, уволили

На своей странице в Facebook политик показал местную красоту. "Туман, отступая, раскрывал ослепительную красоту заснеженных гор", - говорится в сообщении Авакова.

Как сообщал УНИАН, уволенная 27 декабря Кабмином юная заместительница министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, которая прославилась пикантными фото в соцсети, отправилась отдыхать к океану.