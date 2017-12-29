Аваков похвастался отпуском в Италии (фото)
15:32, 29 декабря 2017Политика
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Глава МВД написал пост о красоте заснеженных гор в Италии.
Аваков находится в Италии в отпуске / фото УНИАН
Похоже, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков будет встречать Новый год не в Украине. Он отправился в отпуск в Италию.
Читайте такжеЮную заместительницу Авакова, которая прославилась пикантными фото, уволили
На своей странице в Facebook политик показал местную красоту. "Туман, отступая, раскрывал ослепительную красоту заснеженных гор", - говорится в сообщении Авакова.
Как сообщал УНИАН, уволенная 27 декабря Кабмином юная заместительница министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, которая прославилась пикантными фото в соцсети, отправилась отдыхать к океану.
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