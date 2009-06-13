Гриценко не верит в военную карьеру Богатыревой

Экс-министр обороны, председатель парламентского комитета по нацбезопасности Анатолий Гриценко считает, что министерство обороны не смогут возглавить ни Раиса Богатырева, ни Сергей Кириченко, поскольку парламент не поддержит их кандидатуры.

Такое мнение народный депутат высказал во время эфира на Бизнес-радио.

По мнению Гриценко, обсуждать кандидатуру можно будет после того, как президент внесет ее в парламент, поскольку "Ющенко – единственный человек, который по Конституции имеет право вносить кандидатуру на пост министра обороны".

Народный депутат убежден, что будущий глава Вооруженных сил должен отвечать двум требованиям. Во-первых, это должен быть гражданский человек.

"Нельзя назначать на должность министра человека в погонах, потому что генералы-члены правительства – это признак не европейского государства, а отдельных африканских государств прошлого тысячелетия", - подчеркнул Гриценко.

Во-вторых, кандидат на должность министра обороны Украины должен разбираться в вопросах армии.

Экс-министр обороны отметил, что сейчас Министерство требует специалистов, так как иначе придется всю ответственность перекладывать на военных.

"А войска – подчеркнул Гриценко, - сами себя изнутри реформировать не могут".

То есть следующим министром обороны должен быть невоенный человек, "который профессионально знает армию, понимает характер ведения вооруженной борьбы и с первого же дня сможет ставить задачи по развитию армии".

Секретарь СНБО Раиса Богатырева и председатель Генштаба Сергей Кириченко не отвечают этим требованиям, заявил депутат.

Украинская правда