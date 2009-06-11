В СБУ от души посмеялись над заявлением Единого центра

Служба безопасности Украины опровергает заявления народного депутата Украины, члена "Единого центра" Михаила ПОЛЯНЧИЧА о преследовании спецслужбой экс-главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.

Об этом "Украинской правде" заявила руководитель пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

"В СБУ от души посмеялись над этим заявлением", - сказала она.

"Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО лично приглашает господина ПОЛЯНЧИЧА, которого он давно знает и по-дружески к нему относится, в СБУ, собственными глазами убедиться, что у спецслужбы нет ни времени, ни сил заниматься такими глупостями", - заявила М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, М.ПОЛЯНЧИЧ заявлял о незаконном преследовании, которое якобы Служба безопасности Украины начала в отношении В.БАЛОГИ после того, как он заявил об отставке с должности главы СП.