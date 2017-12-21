"Народный фронт" предложил Раде трех кандидатов на аудитора НАБУ
13:18, 21 декабря 2017Политика
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"Народный фронт" призывает общественные организации и народных депутатов подавать кандидатуры на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро, чтобы парламент мог избрать своего представителя для проведения аудита НАБУ.
"Народный фронт" призывает подавать кандидатуры аудитора НАБУ от парламента / nfront.org.ua
Об этом во время общения с журналистами в четверг, 21 декабря, сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Я обратился к всех фракций и общественных организаций, которые ведут антикоррупционную политику, подавать свои кандидатуры в Верховную Раду, чтобы мы выбрали представителя от парламента и, в конце концов, был проведен аудит НАБУ", - подчеркнул руководитель фракции.
"От фракции мы предлагаем Роберта Сторча, Марту Борщ и бывшего руководителя НАБУ Польши Павела Войтуника", - подчеркнул Максим Бурбак.
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