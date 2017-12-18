"Я не уважаю украинских прокуроров": Саакашвили пришел в ГПУ

Экс-председатель Одесской ОГА, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили прибыл в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает Depo.ua.

"Я совсем не уважаю украинских прокуроров, но я уважаю закон Украины... Я официально получил повестку, поэтому я выполнил требование этой повестки. Поэтому я здесь", - заявил Саакашвили, комментируя свой визит в ГПУ.

Он назвал уголовное дело против себя фальсифицированным, единственной целью которого является объявить его "агентом ФСБ".

Читайте такжеСаакашвили рассказал, о чем шла речь в письме к Порошенко

Экс-президент Грузи также добавил, что обвинения президента Украины и России в его адрес звучат в унисон. "Владимир Путин сказал, что я делаю государственный переворот в Украине, что он такого не допустит в России... Поэтому он всячески переживает за украинскую власть, чтобы они как можно быстрее меня осудили и отправили обратно в Грузию. Мне кажется странным, что глава воюющего государства, и на словах, и на деле действуют совершенно в унисон с жертвой агрессии, вернее с руководителем страны, которая является жертвой агрессии", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования. Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.