В американском Сент-Луисе кот тренирует собак для людей с инвалидностью (видео)

Кота зовут Собака, и он обучает собак терпеливости к котам. В центре готовят четвероногих помощников для людей с ограниченными возможностями. Курсы спецсобак длятся около двух лет. И хотя на обучение одного пса тратят около $27 тыс., хвостатых помощников общественная организация дарит просто так.

Несколько месяцев этот кот является чуть ли самым главным сотрудником центра тренировки собачек в Сент-Луисе.

Постоянное соседство с котом учит собак, которые станут будущими помощниками, не реагировать на других животных во время службы.