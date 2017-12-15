В американском Сент-Луисе кот тренирует собак для людей с инвалидностью (видео)

17:47, 15 декабря 2017
Политика
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Кота зовут Собака, и он обучает собак терпеливости к котам, чтобы в будущем те не реагировали на посторонних животных во время службы.

Кота зовут Собака, и он обучает собак терпеливости к котам. В центре готовят четвероногих помощников для людей с ограниченными возможностями. Курсы спецсобак длятся около двух лет. И хотя на обучение одного пса тратят около $27 тыс., хвостатых помощников общественная организация дарит просто так.

Несколько месяцев этот кот является чуть ли самым главным сотрудником центра тренировки собачек в Сент-Луисе.

Постоянное соседство с котом учит собак, которые станут будущими помощниками, не реагировать на других животных во время службы.

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