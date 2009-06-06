Пограничники запретили Затулину выходить из самолета в Симферополе

Украинские пограничники запретили депутату Государственной думы Российской Федерации Константину ЗАТУЛИНУ, который прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», выйти из самолета в аэропорту Симферополя.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил пресс-секретарь фестиваля Юрий ПЕРШИКОВ.

По его словам, К.ЗАТУЛИН летел рейсом из Санкт-Петербурга. Представители Госпогранслужбы не разрешают российскому депутату выйти из самолета, ссылаясь на запрет въезжать ему на территорию Украины.

«Жара, человек не мальчик уже, стоит на трапе самолета, не может спуститься уже второй час», - сказал Ю.ПЕРШИКОВ. По его данным, в аэропорту уже находятся представители Генерального консульства России в Симферополе. Кроме того, на территории находятся представители оргкомитета фестиваля «Великое русское слово».

В Азово-Черноморском региональном управлении Государственной пограничной службы Украины сообщили, что, по их данным, Службой безопасности Украины наложен запрет на въезд К.ЗАТУЛИНА в Украину. Именно поэтому он не может выйти из самолета.

«У него запрет на въезд в Украину, срок запрета еще не истек, поэтому пока он не может сойти с трапа самолета», - сказал представитель погранслужбы.