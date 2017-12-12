Саакашвили освобожденный: журналисты узнали, где политик провел ночь (видео)

После того, как после суда Михеил Саакашвили зашел в дом, где снимает квартиру, он оттуда больше не выходил. Разве что утром к нему заходили Давид Сакварелидзе, а позже - и адвокат.

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Возле дома пока тихо и спокойно, только дежурят двое активистов. Они неразговорчивы, во время попытки журналистов узнать у них, не выходил ли Саакашвили, неожиданно появился еще один человек. Он вел себя агрессивно и не позволял снимать. После этого он сел в авто, на котором ездит сам Саакашвили или его жена.

Ранее журналисты узнали, что в последнее время опальный политик арендовал роскошный пентхаус на два этажа, площадью 252 квадратных метра с автономной системой отопления и кондиционированием.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.