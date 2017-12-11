На вечер у Печерского суда хотят собрать сторонников Саакашвили

Соратники Михеила Саакашвили объявили о сборе людей в 18:00 возле здания Печерского райсуда в Киеве, где экс-главе Одесской ОГА избирают меру пресечения. Об этом сообщил "Рух новых сил" на своей странице в Facebook.

"Друзья, подходите к Печерскому суду в 18:00. Сегодня важно продержаться до 22:00", - говорится в сообщении.

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"Прокуроры не смогли предъявить ни одного доказательства против Саакашвили, потому что он якобы постоянно менял машины и оставлял телефоны", - добавили в РНС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения лидеру партии «Руху новых сил», экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили, задержанному правоохранителями 8 декабря.

Во время заседания суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили об отводе прокурора Александра Говорущака.

Как известно, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).