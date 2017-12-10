"Не бегают с пистолетами": Холодницкий рассказал, чем занимаются сотрудники ФБР в Украине
По словам Холодницького, сотрудники ФБР на ротационной основе находятся в НАБУ, но не участвуют в расследованиях.
В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не участвуют в проведении расследований.
Об этом заявил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире "1+1".
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"ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании", - пояснил он.
Холодницкий подчеркнул, что не говорил о "совместной с ФБР спецоперации".
"Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь заключается в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений... Но работники ФБР не расследуют дела, работники ФБР не включены в состав групп детективов, работники ФБР не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей", - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что операция в рамках расследования "янтарного дела" и коррупционной схемы в Государственной миграционной службы Украины проводились совместно с ФБР.