Саакашвили анонсировал марш в Киеве

Несмотря на то, что лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили заболел, он собирает марш 10 декабря в центре столицы. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"К маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами!", - отметил опальный политик.

"Увидимся 10.12, в 12:00 собираемся в парке Шевченко и идем на Майдан!", - добавил Саакашвили.

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Как сообщал УНИАН, ГПУ объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты выбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.