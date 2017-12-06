В суде над Януковичем смотрят ролик о двойниках Путина (видео)

Коллегия Оболонского районного суда Киева продолжила рассмотрение дела по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в суде объявляют материалы дела, в частности, определения судов о специальных судебных расследованиях в отношении соучастников аннексии Крыма - как украинских, так и российских чиновников и политиков.

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Адвокат Януковича Игорь Ляшенко снова обратился в суд с ходатайством не признавать доказательствами видеоматериалы с президентом России Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также другими российскими должностными лицами, в которых они рассказывают о подробностях аннексии Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в суде над Януковичем просматривают ролик о двойниках Путина.

В видео "Двойник Путина забыл немецкий язык" говорится о том, что у президента РФ есть двойники. В качестве аргументов приводят изменения внешности, глубину морщин, то знание, то незнание немецкого языка, поведение его собаки.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производстве по делу Януковича.