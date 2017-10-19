"Януковича нет дома": адвокат рассказал о неудаче в Ростове при попытке встретиться с подзащитным

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько заявил, что ему не удалось встретиться с подзащитным в Ростове-на- Дону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герасько сообщил в начале заседания Оболонского районного суда Киева по рассмотрению уголовного производства по обвинению Януковича в совершении государственной измены.

По словам адвоката, он не смог встретиться с экс-президентом в Ростове-на-Дону, поскольку охранники ему сказали, что Януковича нет дома, он куда-то уехал.

Герасько назвал такую ситуацию нарушением права на защиту.

Также адвокат сообщил, что в Ростовском областном суде ему предоставили справку, что Оболонский райсуд не направлял запрос об установлении видеоконференцсвязи для проведения допроса Януковича.

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Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.