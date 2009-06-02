Ющенко вызывает на четверг донецкое руководство

Под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Секретариате главы государства проходит Координационный совет по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в совещании принимают участие глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента, секретарь Координационного совета Юрий БОГУЦКИЙ, президент Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, член Координационного совета Виталий КЛИЧКО, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО, директор Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван ФЕДОРЕНКО, президент ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент ФФУ, член Исполкома УЕФА Григорий СУРКИС, другие высокопоставленные должностные лица и представители городской и областной власти городов, которые будут принимать Евро-2012.

Как отмечает глава государства, в соответствии с требованиями, высказанными УЕФА по итогам заседания Исполнительного комитета 12-13 мая 2009 года, и ввиду необходимости сохранения равного количества городов Украины и Польши для проведения европейского первенства по футболу 2012 года, в настоящее время является безотлагательной необходимость сосредоточения внимания на реализации первоочередных мер развития инфраструктуры городов (стадионы, аэропорты, коммунальные дороги и т. п.) и своевременном финансировании указанных объектов из государственного бюджета.

Серьезную обеспокоенность В.ЮЩЕНКО вызывает подготовка к Евро-2012 автомобильного сообщения и городского транспорта. Особое внимание Президент обращает на учреждения размещения (УЕФА определяет проблему с их подготовкой, как одну из основных).

Чрезвычайно актуальным, по словам Президента, является завершение коррекции показателей действующих программно-плановых документов, в частности, Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Евро-2012 с учетом предложений принимающих регионов, и обеспечения приоритетного финансирования объектов, введение в эксплуатацию которых запланировано на 2009 год.

В.ЮЩЕНКО призывает мэров городов и губернаторов областей активизировать деятельность и приложить все усилия, чтобы доказать, что города готовы принять Евро-2012.

Он отмечает, что во время следующего заседания в УЕФА не должно возникать никаких сомнений в возможности всех 4-х городов Украины обеспечить проведение матчей турнира и финального матча Евро-2012.

Глава государства также отмечает, что держит под контролем подготовку Украины к проведению финальной части Чемпионата.

Как отмечает пресс-служба, именно с этой целью на прошлой неделе В.ЮЩЕНКО начал ряд встреч, во время которых с каждым принимающим Евро-2012 городом будет проведена отдельная консультация относительно неотложных вопросов подготовки к Чемпионату. На встречах будет формироваться перечень объектов, режим их финансирования и пр. На минувшей неделе подобные встречи были проведены с руководством Харьковской и Львовской областей. Уже 4 июня будет проведена встреча с донецким руководством.