Эксперт: Россия не может запретить контакты Украины с НАТО

Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий ТРОФИМЧУК считает необоснованными усилия России, направленные на недопущение Украины и Грузии в НАТО, поскольку Москва сама сотрудничает с альянсом.

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

«Россия не может запретить контакты Украины с НАТО по той причине, что она сама участвует в партнерских программах с тем же самым блоком. Если Москва возьмется квалифицировать действия блока более четко, тогда, по логике вещей, она сможет предъявлять внятные претензии и к своим ближайшим соседям. Если же такой определенности нет, то любые усилия по недопущению к вступлению в НАТО Киева или Тбилиси к желаемому результату не приведут,» - сказал Г.ТРОФИМЧУК.

По его мнению, такая же аналогия наблюдается с установлением в Украине памятников Степану Бандере и Ивану Мазепе.

«Если сама Россия завозит на свою территорию кости Деникина и переименовывает улицы Ленина в бульвары Колчака, то наши соседи реабилитируют вообще все, что можно», - сказал эксперт.

В то же время он предполагает, что в случае вступления Украины в НАТО «украинская молодежь будет брошена на самые тяжелые боевые участки».

Кроме этого, Г.ТРОФИМЧУК считает, что для Украины нет вариантов для развития, кроме интеграции в ЕС.

«Сегодня Россия уже не может содержать свои братские территории, поэтому третьего варианта не дано. СССР такой возможностью обладал. Любая великая страна по факту содержит, «тупо» кормит партнерские единицы – это хомут державы. К примеру, Америка точно так же вынуждена предоставлять деньги тому, кому считает нужным. Но ей немного легче, она эти же деньги сегодня и печатает», - отметил он.