Литвин подозревает, что в переговорах БЮТ и ПР участвуют люди Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что в переговорах о создании коалиции между БЮТ и Партией регионов также принимает участие Секретариат Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Луганске.

«Скорее всего, и Секретариат Президента принимает участие в переговорах (между БЮТ и ПР)», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, сам он не принимает участия в этих переговорах.

Кроме того, он выразил мнение, что в настоящее время страна переживает тяжелый период, до осени следует ожидать резкого ухудшения ситуации, а «работать некому, все дружными рядами пошли в оппозицию».

«Надо найти мужество для совместной работы», - считает председатель ВР.

Также В.ЛИТВИН отметил, что нельзя допустить раскола страны, угроза которого не исчезла после предыдущих выборов. Он считает, что в странах, где произошли цветные революции, есть проблемы с легитимностью власти.