Эксперт предлагает рецепт: Украина будет доплачивать России за влияние

Россия должна ограничиться «психологическим» влиянием на ход президентской кампании в Украине.

Такое мнение УНИАН высказал первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития (Россия) Григорий ТРОФИМЧУК.

«Россия не может не оказывать влияния на ход украинских выборов, однако вопрос заключается в формате такого влияния. Влияние не должно быть вмешательством. Прежде всего, речь может идти о влиянии психологическом, а не политическом, что ненаказуемо и абсолютно законно», - сказал Г.ТРОФИМЧУК.

По его мнению, правильная пропаганда сама расставляет все по своим местам без финансовой поддержки.

«Если Москва на этот раз сориентируется правильно и учтет прошлые ошибки, я уверен: об усилении ее влияния будут мечтать многие из главных украинских кандидатов, и многие даже сами будут за это доплачивать», - считает он.

Г.ТРОФИМЧУК также отметил, что Москва всегда опасалась делать ставку на того же кандидата, что и Запад, однако никто не просчитывал перспектив варианта, когда Москва вдруг сконцентрируется на той же фигуре, что и ее геополитические оппоненты.

«Во всяком случае, это будет абсолютно нестандартным шагом, которого от Москвы никто не ждет», - отметил эксперт.

Он считает, что результатом такого варианта может быть однозначное усиление самой Украины, которая обретет реальный внешнеполитический вес.

«Пока же она ведет себя однобоко. Поэтому к ней со стороны Запада и ЕС будет сохраняться соответствующее отношение. На мой взгляд, Украина – по факту мощное государство – имеет право осуществлять более серьезные международные манипуляции. И она может делать это только за счет России, других возможностей география не предоставляет», - сказал Г.ТРОФИМЧУК.

Кроме этого, он подчеркнул, что Россия не должна снова посылать в Украину тех же экспертов-политологов, которые за последние пять лет сделали все, чтобы похоронить двухсторонние отношения.

«В Украину должны поехать новые представители РФ, появление которых будет выгодно не только Москве, но, прежде всего, самому Киеву, так как однозначно напряженные отношения с РФ лишают его регионального и геополитического маневра, который должен оставаться у любой суверенной страны при любом раскладе», - считает эксперт.