Кучма боится, что от Кабмина Тимошенко осталась одна вывеска

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА подверг критике правительство Юлии ТИМОШЕНКО за отсутствие антикризисной программы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске на пресс-конференции в рамках встречи деловых кругов Украины и Польши с участием экс-президентов Украины и Польши Л.КУЧМЫ и Александра КВАСНЕВСКОГО.

По словам Л.КУЧМЫ, он не понимает, как может работать правительство «без половины министров, без министра финансов».

«Боюсь, что вывеска есть, а правительства нет. Нет согласованной работы Кабинета министров. Правительства других стран приняли по десятку антикризисных программ. Та же Россия, Германия, Великобритания. А в Украине такой программы до сих пор нет», - сказал Л.КУЧМА.

Он также сообщил, что хотел бы видеть и в должности Президента, и в парламенте, и в правительстве новые лица.

«Я к одному призываю: дай Бог нам добавить разума, когда будем вбрасывать бюллетени на будущих выборах», - сказал Л.КУЧМА.

В то же время он уклонился от ответа на вопрос, планирует ли баллотироваться на будущих президентских выборах.