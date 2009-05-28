Кличко подает в суд на Черновецкого за «ложь чистой воды»

Депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО заявляет, что подает в суд на Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КЛИЧКО сказал в интервью журналистам.

«Мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ обвинил меня (сегодня на заседании Киевсовета – УНИАН), что я якобы у него в кабинете просил 2 гектара земли, и есть там подтверждающие документы. Так вот: я подаю в суд на заявление ЧЕРНОВЕЦКОГО. Я хотел бы увидеть документы, где Виталий КЛИЧКО требовал от господина ЧЕРНОВЕЦКОГО 2 гектара. Это ложь чистой воды», - заявил лидер фракции Блока Кличко.

По его словам, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ теперь должен будет в суде доказать то, что В.КЛИЧКО просил земельный участок.

«Он должен предоставить соответствующие документы. И если такого не будет, я буду требовать моральной компенсации», - сказал лидер Блока Кличко.

На вопрос журналистов, какую сумму он будет требовать в качестве компенсации, В.КЛИЧКО ответил: «Для меня самое важное - не деньги, а в данном случае, чтобы ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз показал свое истинное лицо. В данном случае - что он неоднократно лжет».