Аднан Киван "записал" себя в неприкасаемые - Тымчук

Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван решил "записать" себя в неприкасаемые. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Одиозный одесский бизнесмен Аднан Киван, глава компании "Кадорр Груп", именуемый в Одессе "сирийским застройщиком" и обвиняемый нашими правоохранителями в финансировании "ЛДНР", который уже давно мутит воду в городе, решил обидеться на СБУ", - написал он.

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Тымчук подчеркнул, что Служба безопасности Украины провела серию обысков в офисах Кивана, изъяв более 100 печатей фиктивных предприятий и порядка 20 млн грн наличными.

"Последний нанес встречный удар – приложил руку к организации беспорядков в Одессе", - пишет он.

"Насколько я понимаю, Киван записал себя в неприкасаемые или же в небожители. Сей господин решил, что по каким-то лишь ему ведомым причинам украинские правоохранители обязаны обходить его стороной, бояться приближаться, не говоря уже о таком "кощунстве", как проведение обыска. Остается надеяться, что в связи с последними событиями в центре Одессы, когда крушили и ломали, били и топтали все те же хорошо засвеченные люди из обслуги Кивана, он наконец-то понесет заслуженное наказание", - резюмировал Тымчук.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в Одесской области полиция расследует возможные неправомерные действия Kadorr Group.