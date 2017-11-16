Для руководителя Государственного бюро расследований Трубы избрали заместителя

Заместителем директора Государственного бюро расследований Украины избран заместитель начальника Управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева Александр Буряк.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований, его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР.

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Во время рейтингового голосования за Александра Буряка проголосовали шесть из девяти членов комиссии.

Также комиссия проголосовала за направление избранного кандидата на утверждение директору бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 12 ноября 2015 приняла закон о Государственном бюро расследований.

На ГБР возлагаются обязанности по расследованию преступлений, которые сейчас подследственны прокуратуре, а именно - преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов НАБУ и военных преступлений.

Директора ГБР назначает президент Украины по представлению премьер-министра, которое тот вносить на основании решения конкурсной комиссии. Первый заместитель и заместитель директора назначаются на должность и освобождаются директором бюро по представлению конкурсной комиссии.

В марте 2016 Кабинет министров утвердил состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность директора Госбюро расследований, в состав которой вошли по три представителя от президента, Верховной Рады и правительства.

7 сентября 2017 президент Украины Петр Порошенко заявил, что председатель ГБР должен быть избран до 20 ноября.

Сегодня, 16 ноября, директором ГБР избран Роман Труба, а его первым заместителем - Ольга Варченко.