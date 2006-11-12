Почему Янукович не повысил цену на транзит российского газа

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что цену за транзит российского газа по территории Украины нельзя было изменить из-за январских договоров 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Интер» в субботу вечером.

В частности, отвечая на вопрос, почему цена на газ для Украины повысилась, а цена на транзит газа не изменилась, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что этот вопрос нужно задавать тем, кто подписывал соглашение в начале 2006 года, когда цена на газ «была подписала на полгода, а цена на транзит – на 5 лет».

Справка УНИАН. 4 января 2006 года НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» достигли договоренности о поставках российского газа в Украину. Украина будет покупать российский газ в 2006 году по цене 95 дол. за тысячу кубометров у компании «РосУкрЭнерго», которая, в свою очередь, будет покупать российский газ у «Газпрома» по цене 230 дол. за тысячу кубометров. Высокая цена российского газа для «РосУкрЭнерго» будет компенсироваться более низкой стоимостью газа из Средней Азии.

При этом транзитная ставка за транзит российского газа в Европе увеличилась из 1,09 долларов (за 1000 м куб на 100 км расстояния) до 1,6 доллара.

В соответствии с подписанным 4 января в Москве соглашением, НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» создали совместное предприятие ЗАО «УкрГаз-Энерго» для поставок газа в Украину. ЗАО «УкрГаз-Энерго» и компания «РосУкрЭнерго» подписали 5-летний контракт о поставках среднеазиатского и российского природного газа в Украину.

Бывший председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей ИВЧЕНКО отметил, что, по соглашению от 4 января 2006 года между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и RosUkrEnergo, цена в 95 дол. не могла быть изменена в одностороннем порядке ни одной из сторон, как и цена на транзит - 1,6 дол. за тысячу кубометров. Но сейчас, сказал А.ИВЧЕНКО, «украинская сторона соглашается на увеличение цены, но не ставит вопрос о поднятии транзитной ставки, например, до 2 долларов».

24 октября RosUkrEnergo и ЗАО «УкрГаз-Энерго» подписали дополнение к Договору купли-продажи природного газа от 2 февраля 2006 г. на 2006-2010 годы, согласно которому в 2007 году в адрес «УкрГаз-Энерго» будут поставлены не менее 55 млрд. кубометров природного газа среднеазиатского происхождения по цене 130 дол. за 1000 кубометров.

1 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции в Харькове что уже имел разговор с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, попросив его передать все соглашения для отработки в Секретариат Президента.

Говоря о новой цене на газ в 2007 году в размере 130 долларов за тысячу кубометров, Президент отметил, что видит как минимум три негативных момента.

Первым из таких моментов В.ЮЩЕНКО назвал тот факт, что несмотря на зафиксированную в начале 2006 года цену на газ на уровне 95 долларов за тысячу кубометров, она была пересмотрена фактически уже через год.

Вторым негативным моментом Президент считает непонятную пока формулу новой цены. «Это цена, которая взята с потолка, или это цена, рассчитанная по прозрачной европейской формуле: старая цена умножена на индексы, дельты, или изменения цен по 3-4 основным компонентам энергетики. Это очень важная часть дискуссии», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Еще одним негативным моментом Президент назвал тот факт, что в результате переговоров, начиная с 2007 года, фактически разрушен старый подход, когда повышение цены на газ для Украины корреспондировался с повышением цены на транзит газа.