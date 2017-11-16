Украина демонстрирует достаточно скромные результаты в борьбе с коррупцией - Ган

Комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что Украина демонстрирует достаточно скромные результаты в борьбе с коррупцией.

Об этом еврокомиссар сообщил в интервью «UA: Первый».

«В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должны пристально следить власть, правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется. Именно в практическом воплощении мы видим серьезную недоработку, и на нее следует обратить особое внимание. Именно в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение», - сказал Хан.

При этом еврокомиссар отметил, что в ЕС приветствовали введение электронного декларирования в Украине, после этого полтора миллиона человек задекларировали свое имущество.

«Но, если я не ошибаюсь, проверено пока только около сотни. Сто из полутора миллиона - это не результат. Кроме того, какие последствия? Что происходит дальше? Ведь все это должно быть нацелено на улучшение ситуации», - отметил Хан.

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Кроме того, он подчеркнул, что такие органы как Национальное антикоррупционное бюро Украины должны быть обеспечены необходимым информационно-техническим оборудованием, а также специалистами, которые имеют необходимые знания и опыт такой работы.

В случае с Национальным агентством по предотвращению коррупции, еврокомиссар отметил, что «нужны системы для более автоматизированной обработки деклараций». По его словам, следует сосредоточиться на реальном результате.

Также еврокомиссар считает, что нужно упорно и самоотверженно работать, чтобы добиться положительных изменений в борьбе с коррупцией.

«Именно такой преданности в борьбе против коррупции не хватает высшим органам власти страны. Необходимо использовать все возможности и предоставить соответствующим институтам орудия и ресурсы для воплощения в жизнь того, что уже существует на бумаге», - сказал Хан.

«Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что Украина находится в очень затруднительном положении. Страна находится в определенном состоянии войны со всеми вытекающими последствиями, среди которых - внутренне перемещенные лица. В то же время, все общество и вся страна нуждаются в модернизации. Поэтому существует много уровней сложности, и мы это прекрасно понимаем. Поэтому мы понимаем, что не все можно воплотить как минимум в согласованный нами срок. Однако с другой стороны, мы хотим видеть конкретные сдвиги», - добавил Хан.