В Киевоблсовете отрицают, что просили себе Пустовойтенко в губернаторы

Депутатская группа в Киевском областном совете “За чистую Киевщину” опровергает информацию о ходатайстве Киевоблсовета в Кабинет Министров о назначении Валерия ПУСТОВОЙТЕНКО главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом говорится в заявлении депутатской группы, переданном УНИАН.

В заявлении говорится о том, что Киевоблсовет в установленной действующим законодательством форме не рассматривала этот вопрос. Поэтому группа призывает председателя Киевского облсовета Владимира МАЙБОЖЕНКО созвать внеочередную сессию облсовета с целью рассмотрения возможности ходатайства в Кабмин о назначении В.ПУСТОВОЙТЕНКО председателем Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 мая правительство внесло Президенту Украину Виктору ЮЩЕНКО два представления: об освобождении Веры УЛЬЯНЧЕНКО от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с ее назначением главой Секретариата Президента, а также о назначении В.ПУСТОВОЙТЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации.

Как сообщил министр Кабинета Министров Петр КРУПКО, кандидатура В.ПУСТОВОЙТЕНКО на должность председателя Киевской ОГА была рекомендована областным советом.

19 мая В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении на должность главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО. Сегодня, 21 мая, Президент освободил ее от должности председателя Киевской областной государственной администрации.