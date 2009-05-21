Королевская предлагает создать группы быстрого реагирования

Основная задача правительства на сегодня - облегчить деятельность малого и среднего бизнеса в Украине, для чего необходимо провести регуляторную реформу, которая бы отменила лишние для бизнеса законодательные нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ сегодня во время расширенного заседания правительства по вопросам предпринимательства.

В то же время депутат отметила, что ни одно решение органов государственной власти не должно приниматься без реальных и полноценных консультаций с представителями бизнеса.

«Нельзя жаловаться на сложившуюся сегодня экономическую ситуацию, ничего не предпринимая и даже не пытаясь решить проблему. Нельзя строить экономику и предпринимательство исключительно на одних льготах и госпомощи – нужно искать эффективные рычаги влияния на ситуацию», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Максимально эффективно решить все проблемы можно лишь «с учетом интересов, не только государства, но и предпринимательства». Учесть их интересы, по мнению депутата, можно при помощи экспертных групп, групп быстрого реагирования на вызовы экономики и проведения консультаций с представителями бизнеса в рамках парламента. «Такая практика сложилась в комитете промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Только конструктивный диалог власти и бизнеса способен решить существующие проблемы в экономике страны», - уверена депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня на расширенном заседании Кабинета министров Украины было принято 27 постановлений и распоряжений, которые, в частности, ограничивают госпроверки предпринимателей, отменяют часть документов, необходимых для получения лицензий, отменяют экологический сбор при таможенном контроле и т.д.