Россия продолжает истерить и упрашивает мир помешать украинизации в Украине

Совет Федерации РФ призвал Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, европейские парламенты противодействовать украинизации в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за соответствующие заявление российские сенаторы проголосовали единогласно.

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«Призываем верховного комиссара ООН по правам человека, верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссара Совета Европы по правам человека, а также парламенты государств Европы и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины и защитить права нацменьшинств, права детей в этой стране», - сказано в документе.

Также заявляется о необходимости принятия исчерпывающих мер по восстановлению нарушенных прав и защите от «дискриминации всех граждан Украины». Указывается, что закон «Об образовании» уже вызвал негативную реакцию в Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польше и Румынии.

«Принятый Верховной Радой закон «Об образовании» противоречит Конституции Украины, ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию», - говорится в документе.

Напомним, в 19 сентября в Госдуме РФ приняли заявление о намерении поддержать «протесты» в Украине против закона «Об образовании».

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании», которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование, Верховная Рада приняла 5 сентября. Языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Согласно закону, лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях для получения образования наряду с государственным на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

Лицам, принадлежащим к коренным народам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учреждениях дошкольного и общего среднего образования наряду с государственным на языке соответствующего коренного народа. Это право реализуется через создание классов (групп) с обучением на языке этого народа наряду с государственным языком.

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Установлено, что лица, принадлежащие к коренным народам, нацменьшинствам Украины, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 продолжают получать такое образование в соответствии с правилами, которые действуют до вступления в силу данного закона, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающихся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В свою очередь в Министерстве образования и науки Украины заверили, что языковые положения нового закона об образовании в Украине не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» и поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.