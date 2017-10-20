Суд повторно обязал Розенблата носить электронный браслет

Судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник удовлетворил ходатайство прокуроров САП о возложении на народного депутата Борислава Розенблата новых обязанностей в рамах меры пресечения в отношении него.

Как передает корреспондент УНИАН, по решению суда депутат обязан носить электронный браслет.

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Кроме того, Розенблату запрещено покидать Киев и Житомир без разрешения органов следствия и следственного судьи, а также общаться с другими фигурантами, свидетелями дела.

Депутат также обязан сдать паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины. Срок действия постановления суда - до 18 декабря.

В свою очередь, Розенблат заявил, что его адвокаты обжалуют это решение в апелляционном суде Киева в понедельник-вторник на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 19 октября детективы НАБУ провели следственные действия с народным депутатом Розенблатом в аэропорту «Киев». По информации НАБУ, во время обыска в самолете, которым Розенблат намеревался отбыть в Кельн (Германия), изъяты, в частности, изделия, внешне похожие на драгоценности, паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. В НАБУ также утверждают, что предотвратили вывоз Розенблатом за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела».

В НАБУ опровергли заявления Розенблата о том, что он заранее сообщил следователям о своей поездке в Германию. «Письмо, которое Борислав Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на персональной странице в сети Facebook, поступило в Национальный бюро уже после того, как рейс в Кельн должен был вылететь из Киева», - отметили в антикоррупционном ведомстве.

В НАБУ отметили, что для пересечения границы депутат планировал использовать дипломатический паспорт. По информации Бюро, полученной от Аппарата ВР и МИД Украины, дипломатический паспорт был выдан Розенблату 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль в период с 18 по 22 октября. В связи с этим в НАБУ проверяли законность получения депутатом дипломатического и заграничного паспортов.

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Сам Розенблат заявил, что заранее предупредил НАБУ о намерении выехать на лечение в Германию. «Практически всю прошлую неделю я провел в больнице, и в принципе, я сообщил сотрудникам НАБУ о том, что я намерен на два дня, с 19 по 22 отбыть в Германию по своим личным делам», - сказал депутат. Также он заверил, что при себе у него были не драгоценности, а бижутерия.

Как утверждал Розенблат, дипломатический паспорт он получил после обращения к председателю Верховной Рады Украины.

"Я написал обращение к председателю Верховной Рады Украины. Мне выдали паспорта и в Миграционной службе, и в МИД Украины для того, чтобы я осуществлял свои депутатские полномочия", - пояснил Розенблат.

Позже стало известно, что в НАБУ открыли уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта Розенблату.