Нардеп заявил о возможном штурме Верховной Рады

Наредп от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук заявил о вероятном штурм Верховного суда Украины. Об этом он написал в Facebook.

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«Говорят готовится штурм ВРУ, целью которого является завести в сессионный зал Михо Саакашвили», - написал он.

Как сообщал УНИАН ранее, с утра под Верховной Радой проходит митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание Антикоррупционного суда. Организаторами акции выступают партии «Объединение «Самопомощь», ВО «Батькивщина», «Движение новых сил», «5.10», ВО «Свобода», «Национальный корпус», «Правый сектор» и ряд общественных организаций.