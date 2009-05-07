У Тимошенко отчитались о преодолении инфляции

В апреле, третий месяц подряд, происходило замедление инфляционной динамики. Рост потребительских цен, впервые за последние семь месяцев, не превысил единицы и составил 0,9% (в апреле 2008 года – 3,1%). Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на министра экономики Богдана Данилишина и даные пресс-службы Минэкономики.

За январь-апрель инфляция составляла 6,9%, говорится в сообщении, что существенно ниже чем в соответствующем периоде 2008 года, когда из-за инерционного продолжения тенденций второй половины 2007 года потребительские цены выросли на 13,1%.

“Одним из основных факторов нисходящего инфляционного тренда стало уменьшение потребительской активности населения и занимание выжидательной позиции в условиях сохранения определенной неопределенности относительно собственных перспектив в ближайшем будущем. Кроме того, общий инфляционный фон в экономике также снизило и снижение негативного ценового влияния девальвации национальной валюты”. В свою очередь, процессы импортозамещения, которые получают распространение после значительной девальвации, становятся стимулом роста национального производства и создают условия для дальнейшего расширения совокупного предложения, утверждают в Минэкономики.

Среди антиинфляционных факторов начала года также называется и снижение потребительского кредитования. “В общем объеме кредитов сектору домашних хозяйств доля кредитов на потребительские потребности на протяжении ІІ квартала 2009 года уменьшилась до 59,7%, а непосредственно объем потребительских кредитов сократился на 5,1%”.

Кроме того, заявляют в Минэкономики, продолжается реализация антиинфляционных мер правительства и Национального банка, осуществляется постоянный контроль за недопущением необоснованного повышения цен в экономике.