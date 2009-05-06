Об инциденте с Луценко Ющенко хочет иметь официальные данные из Германии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой в двухдневный срок организовать расследование инцидента при участии министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в аэропорту Франкфурта-на-Майне и поручил первому заместителю министра иностранных дел Украины Владимиру ХАНДОГИЮ запросить официальную информацию по этому поводу в посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, “Немецкая волна” со ссылкой на газету “Bild” опубликовала информацию о том, что Ю.ЛУЦЕНКО и его сына в состоянии сильного алкогольного опьянения задержали в аэропорту Франкфурта-на-Майне после столкновения со стражами порядка. Как пишет газета, Ю.ЛУЦЕНКО с его 19-летним сыном Александром из-за неадекватного поведения не пропустили на борт самолета, который вылетал в Сеул. Украинцы затеяли ссору с правоохранителями, грубо ругались, кидались в них своими мобильными телефонами и дрались, пишет издание.

Около полуночи в участок прибыл заместитель руководителя полиции земли Гессен Гюнтер ГЕФНЕР, пишет “Bild”. В беседе с немецким коллегой, который, по информации издания, длился около часа, Ю.ЛУЦЕНКО удалось «замять» инцидент и избежать письменного отчета о событии.

В президиуме полиции Франкфурта-на-Майне «Немецкой волне» подтвердили, что инцидент с украинским министром в понедельник имел место. Немецкие стражи порядка опровергают информацию о том, что инцидент якобы был «замят».

В то же время в МВД отрицают информацию о конфликте в аэропорту Франкфурта-на-Майне при участии Ю.ЛУЦЕНКО.