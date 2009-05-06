Павленко говорит, что отель, где «летали» бумаги, хотели украсть у державы

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что удалось прекратить попытку вывести гостиницу «Спорт», расположенную в Киеве вблизи НСК «Олимпийский», из собственности государства.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов относительно причастности к махинациям вокруг гостиницы бизнесмена из Молдовы и относительно угрозы потери Украиной права на проведение Евро-2012 в случае приватизации гостиницы, Ю.ПАВЛЕНКО сказал: «На сегодняшний день удалось остановить процессы выведения гостиницы «Спорт» из собственности государства».

Министр добавил, что правоохранительные органы проводят расследование соответствующего дела, и он надеется на его скорейшее завершение.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что в Молдове возбуждено уголовное дело, связанное с махинациями вокруг киевской гостиницы, и в ближайшее время украинские работники правоохранительных органов должны возбудить такое же дело.

Как отметил Ю.ПАВЛЕНКО, на сегодняшний день гостиница «Спорт» остается в государственной собственности. «Гостиница есть, и, я уверен, будет оставаться в собственности государства, и еще долго будет работать в интересах украинских спортсменов», - подчеркнул министр.