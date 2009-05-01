В Киеве сторонники ПСПУ требуют вернуть социализм

В центре Киева около тысячи сторонников Прогрессивной социалистической партии Украины и других организаций левого направления проводит первомайскую демонстрацию по случаю Международного дня солидарности трудящихся.

Как передает корреспондент УНИАН, колонна демонстрантов во главе с лидером ПСПУ Наталией ВИТРЕНКО следует от станции метро «Арсенальная» по улице Грушевского к Верховной Раде, Кабинету министров, Национальному банку и Секретариату Президента Украины.

Акция проходит под лозунгом «Долой капиталистическое рабство – даешь социализм!».

Вместе с прогрессивными социалистами в первомайской акции также принимают участие представители партии «Справедливость», партии «Киевская Русь», Партии селян и др.