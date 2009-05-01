Судьба парламента и президента Молдавии "подвешены" на одном голосе

Правящая в Молдавии Партия коммунистов, одержавшая победу на парламентских выборах 5 апреля, не будет создавать коалицию с оппозицией в новом парламенте. Такое заявление сделал президент страны, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

Он исключил возможность создания коалиции с оппозицией новом парламенте, отметив в то же время, что коммунисты готовы предоставить оппозиции посты председателей четырех из десяти профильных парламентских комиссий, предложить посты заместителей спикера. По словам В.Воронина, в определенной ситуации представители оппозиции могут быть назначены на руководящие посты в правительстве, получить министерский портфель.

Как сообщалось ранее, лидеры трех оппозиционных партий Молдавии, получивших 41 мандат в 101-местном парламенте, подтвердили намерение блокировать выборы президента за счет имеющегося у них "золотого голоса" и добиваться досрочных парламентских выборов.

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу, председатель Либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат и председатель альянса "Наша Молдавия" Серафим Урекян заявили, что оппозиция солидарна в том, что необходимо блокировать избрание президента и добиться проведения досрочных парламентских выборов.

Партия коммунистов Молдавии получила в парламенте нового созыва 60 депутатских мандатов из 101, и ей не хватает одного голоса для самостоятельного избрания нового президента (Глава государства может быть утвержден 3/5 голосов парламентариев, то есть как минимум 61 депутатом. Досрочные парламентские выборы могут быть проведены, если парламент не сможет с двух попыток избрать президента). Либеральная и Либерально-демократическая партии Молдавии имеют по 15 мандатов, а "Наша Молдавия" - 11 мандатов.

Нынешний президент В.Воронин уже дважды избирался на этот пост, поэтому, согласно конституции страны, баллотироваться в президенты больше не может. В.Воронин заявил ранее, что после ухода намерен сконцентрироваться на работе в парламенте. Его называют одним из самых вероятных кандидатов на пост спикера.

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