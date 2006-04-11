Соратник Мороза отказывается от депутатского мандата

Глава Одесской областной государственной администрации Василий ЦУШКО после предвыборного отпуска планирует остаться на своей должности и не уходить на работу в Верховную Раду.

Об этом сегодня сообщил УНИАН руководитель отдела по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью аппарата облгосадминистрации Виктор БРИК.

По его словам, «предвыборный отпуск у главы облгосадминистрации завершился 8 апреля. Однако В.ЦУШКО пока не приступил к исполнению должностных обязанностей - продолжил отдых еще на 2 недели, поскольку отработал год без перерыва». Выйти на работу губернатор планирует в третьей декаде апреля, сказал В.БРИК.

В конце марта - начале апреля обязанности главы Одесской облгосадминистрации исполняет первый вице-губернатор Борис ЗВЯГИНЦЕВ.

Как сообщал УНИАН, В.ЦУШКО прошел в Верховную Раду по списку Социалистической партии Украины (№12).