Ющенко учредил новую государственную награду

Указ - на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ №282/2009 “Об ордене «За доблестный шахтерский труд». Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Этим указом утвержден Устав ордена «За доблестный шахтерский труд». Кабинету министров Украины поручается осуществить финансовое и материальное обеспечение изготовления знаков ордена «За доблестный шахтерский труд», орденских книжек и футляров. Согласно Уставу ордена «За доблестный шахтерский труд», награда установлена для награждения граждан за выдающиеся трудовые достижения в добыче угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых и урановых руд, шахтостроении. Орден «За доблестный шахтерский труд» имеет три степени. Награждение орденом «За доблестный шахтерский труд» осуществляется указом Президента Украины. Лицу, награжденному орденом «За доблестный шахтерский труд», вручаются знак ордена и орденская книжка установленного образца. Награждение орденом может быть проведено посмертно.

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