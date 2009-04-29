СБУ проверяет версию о причастности Маркова к убийству студента в Одессе

Служба безопасности Украины осуществила проверку на предмет причастности партии «Родина» к убийству активиста молодежного движения «Сич» Максима Чайки и в данный момент отрабатывает две версии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, в частности, отрабатывается версия о возможной причастности руководителя партии «Родина» Игоря МАРКОВА к финансированию объединения «Антифашистское действие» («Антифа») и организации убийства М.Чайки.

Кроме того, СБУ проверяет версию убийства по политическим мотивам, а также информацию о возможной координации деятельности «Антифа» иностранными организациями антиукраинского направления.

Как сообщал УНИАН, 21-летний студент отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова, активист патриотического молодежного движения «Сич» М.Чайка погиб от ножевых ранений 17 апреля. Госпитализирован с ножевыми ранениями и его друг Андрей ДЗЕБАН.

Следователем Приморского РОВД г. Одессы расследуется уголовное дело по признакам ст.121 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжелых телесных повреждений, повлекшие смерть. Личность убийцы установлена, принимаются меры для его задержания, однако сведения о нем в интересах следствия не разглашаются.

Общественная организация «Свободная Одесса» заявила, что «убийство произошло в ходе столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Сичи» и участниками движения «Антифашистское действие», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ». Некоторые представители местной «Антифа» сразу же после убийства были допрошены, они утверждают, что М.Чайка погиб в драке, спровоцированной членами «Сичи».

Президент Виктор ЮЩЕНКО 22 апреля обратился к МВД и СБУ с требованием тщательным образом расследовать дело об убийстве студента.