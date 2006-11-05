В Черкассах проходят выборы мэра

В Черкассах, где проводятся выборы городского председателя, все 124 избирательных участка начали роботу своевременно - в 8.00, сообщил УНИАН заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий САС.

По его словам, голосование началось без каких-либо проблем. Кроме того, Ю.САС заявил, что на все избирательные участки наблюдатели от КИУ попали без «каких-либо осложнений».

Об активности избирателей ничего не сообщается. Ожидается, что первые данные о явке избирателей КИУ обнародует на пресс-конференции, запланированной на 12.00.

По данным Ю.САСА, на выходе из избирательных участков города представители компании SOCIS проводят опрос избирателей (exit-poll). Его результаты будут обнародованы на специальной пресс-конференции в 22.00, которая пройдет в рамках специального проекта «Виборча доба».