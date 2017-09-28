Волынский УКРОП заявил о давлении власти на кандидатов накануне выборов в ОТГ

На Волыни власть оказывает административное давление, чтобы не допустить победы местных представителей УКРОПа на выборах глав и депутатов в 19 объединенных территориальных громад 29 октября. Об этом сообщают в Волынской областной региональной парторганизации УКРОПа.

«Руководители профильных отделов райгосадминистраций вызывают к себе директоров школ, педагогов, медиков на так называемые беседы, во время которых прямым текстом заявляют: баллотируйтесь от любой партии, но не от УКРОПа. Людей шантажируют потерей работы», – сказано в заявлении.

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Также волынские представители партии рассказали о стратегии действий по отношению к вероятным кандидатам на должности председателей объединенных территориальных громад. В частности, с ними лично встречается председатель Волынской областной государственной администрации Владимир Гунчик: «Методов давления во время такого общения два: обещание золотых гор или же предупреждение о возможных рисках для репутации человека. Добавим, что такие встречи по поводу выборов происходят в его рабочем кабинете в ОГА».

Учитывая это, укроповцы обратились к представителям Блока Петра Порошенко «Солидарность» с требованием прекратить манипулятивные методы и запугивание людей, которые не поддерживают их позицию и не хотят иметь с ними никаких дел. «Хватит заказывать грязные информационные кампании против ваших оппонентов. Патриотизм – это не насилие, не вранье и не узурпация власти! Прекратите возводить забор раскола в громадах. Не забывайте: время вашего пребывания на должностях закончится», – акцентируют в Волынском УКРОПе.

В то же время представители партии напомнили, что на выборах в ОТГ в декабре 2016 и апреле 2017 УКРОП занял первое место в рейтинге политических сил, которые боролись за депутатские мандаты.

«Во время прошлых избирательных кампаний люди, которые выразили нам свою поддержку и которые баллотировались от УКРОПа, чувствовали административное давление со стороны действующей власти, которая беспрекословно выполняла все указания порошенковских ставленников. Во время нынешней кампании давление значительно усилилось», – добавили в волынской ячейке партии.