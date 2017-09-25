Конфискация денег Януковича: в ГПУ заявили о поступлении первых миллионов (видео)

Генеральная прокуратура начала процесс конфискации $ 200 миллионов «семьи» Януковича. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Спецконфискация 200 млн ОПГ Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - подписала Сарган видео, на котором видно генпрокурора Юрия Луценко, который пришел к «Укргазбанку».

Как сообщал УНИАН ранее, 22 сентября, вступило в силу решение суда о конфискации денег «семьи Януковича». Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко. Речь идет о спецконфіскацію 200 миллионов долларов.

«Сегодня вступило в законную силу решение Сосновского райсуда г. Черкассы еще одну спецконфискацию банковских активов мафии Януковича на общую сумму 200 млн долларов. Собаки лают, а караван идет», - написал Луценко.