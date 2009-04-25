Тимошенко и сама не знает, как и с кем будет модернизировать ГТС?

Тимошенко дала Минтопэнерго, МИД, Минэкономики, Минфину и НАК “Нафтогаз Украины” месяц на то, чтобы подготовить предложения относительно плана мероприятий по реализации договоренностей совместной ЕС — Украина международной конференции относительно модернизации газотранзитной системы Украины в соответствии с законодательством. Такое поручение содержится в распоряжении Кабмина №413-р, опубликованном на Правительственном портале.

Также этим ведомствам надлежит в недельный срок определить кандидатуры для включения в состав группы технической координации по вопросам реализации брюссельских договоренностей, отмеченных в совместном заявлении по модернизации газотранзитной системы Украины, подписанных 23 марта в 2009 г., и разработать проект Положения о такой группе

Отдельно Минтопэнерго и НАК “Нафтогаз Украины” премьер поручила в шестимесячный срок провести предварительные консультации с целью определения партнеров, в том числе инвесторов, для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины и проинформировать Кабинет Министров Украины. А до конца 2009 года утвердить технико-экономические обоснования и уточненные сметы для реализации инвестиционных проектов по модернизации газотранспортной системы Украины, и начать переговорный процесс относительно заключения в первом полугодии 2010 года соответствующих кредитных соглашений.