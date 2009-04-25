КС признает неконституционными выборы Президента 25 октября?

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК прогнозирует, что Конституционный Суд Украины признает неконституционным постановление Верховной Рады о назначении даты президентских выборов на 25 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире «Свобода на «Интере».

Министр подчеркнул, что «скорее всего, стоит ожидать решения Конституционного Суда Украины, который вернет парламент к конституционной дате выборов Президента, – 17 января». «И это будет правильно», - добавил Н.ОНИЩУК.

Он подчеркнул, что нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО «получил полномочия не от парламента, его полномочиями наделила нация, избиратели и народ». Министр добавил, что на реализацию этих полномочий отведено пять лет.

По словам Н.ОНИЩУКА, «вопрос не в том, хороший сегодня Президент, и у него высокие рейтинги или низкие», а в том, что парламент не имеет права сокращать срок его пребывания в должности, определенный Конституцией.

«Парламент только обязан назначить дату выборов в порядок и способ, предусмотренный Конституцией», - отметил министр юстиции. По его словам, «очень разрушительно создать прецедент, когда один орган власти будет сокращать или продлевать срок существования другого».

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада назначила выборы Президента Украины на 25 октября 2009 года.

8 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО направил в КС представление о признании неконституционным назначение парламентом президентских выборов на 25 октября 2009 года. По убеждению В.ЮЩЕНКО, решение парламента о назначении выборов Президента Украины является неконституционным и незаконным, поскольку 103 статья Основного Закона четко определяет, что выборы главы государства должны происходить в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий действующего Президента. Поэтому законной датой президентских выборов В.ЮЩЕНКО называет 17 января 2010 года.