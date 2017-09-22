Политолог объяснил, когда в Украине начнется подготовка к президентским выборам

В новом политическом сезоне, который стартовал этой осенью, начнется подготовка к очередным выборам президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

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"Этот сезон будет сезоном подготовки стартовых позиций в президентской кампании 2019 года", - заявил он. "Сегодня готовятся основные политические силы к президентской кампании. Пока я не вижу, не по лозунгам, а по действиям, подготовки к досрочным парламентским выборам. Там другая стратегия действий", - сказал Карасев.

В то же время эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко заявил, что сегодня власть ни интеллектуально, ни институционально не усиливается.