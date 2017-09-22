В Раде хотят изменить условия аккредитации журналистов

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации инициирует изменения в закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации" в части аккредитации журналистов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила председатель этого комитета, народный депутат от фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар.

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«Мы соответствующие изменения предлагаем внести в закон об освещении деятельности органов государственной власти, чтобы это было на уровне закона коллегиальным решением парламента, а не кто-то там свой междусобойчик устраивал и решал, как это делать», - сказала она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об уменьшении количества журналистов или о дресс-коде для журналистов в парламенте, Сюмар ответила: «О количестве в данном случае речь не идет, а речь идет о формате аккредитации».

Также, по ее словам, в законопроекте не будет идти речь о дресс-коде для журналистов. Но в то же время председатель комитета не исключает, что такие предложения могут быть. "Но, конечно, в шортах, далеко не в каждый парламент можно зайти в них. В Европейский парламент вы не зайдете в шортах. Это тоже объективная реальность", - добавила Сюмар.

При этом она заверила, что комитет, который она возглавляет, такие предложения подавать не будет.

Отвечая на вопрос УНИАН по поводу разговоров некоторых депутатов о запрете журналистам находиться в кулуарах на втором этаже парламента, Сюмар ответила: "Я так думаю, что это начало такой демонизации. Если кто-то сказал, что ему очереди мешают во время перерыва (речь идет о заявлениях некоторых депутатов, что журналисты все время находятся в парламентском буфете и занимают все столики, и депутаты не могут поесть - УНИАН), потому что журналистов много, то это не значит, что будут дальше закрывать кулуары, балконы ограничивать пуленепробиваемым стеклом".

"Эти попытки были всегда, но они никогда не работали в Украине. И они снова не сработают, потому что мы - страна, которая имеет право к открытости », - отметила Сюмар.

По ее словам, надо делать из этого выводы и не наступать народным депутатам "на те же грабли".

"Мы просто попытаемся нормально регламентировать работу журналистов, чтобы реальные журналисты аккредитовались на каждую сессию, а те, кто из 4 тысяч приходит только один раз на время работы созыва, то это ненормально", - отметила она.

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