Журналистов не пустили на заседание СНБО

Сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины проходит в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе Президента.

В пресс-службе отметили, что повестка дня заседания не претерпела изменений, а о результатах заседания сообщит секретарь СНБО Раиса БОГАТІРЁВА сегодня на брифинге.

Как следует из информации, размещенной на официальном сайте Президента Украины, среди основных вопросов повестки дня сегодняшнего заседания СНБОУ такие: «О состоянии преступности в государстве и координации деятельности органов государственной власти в противодействии преступным проявлениям» и «О Стратегии международной миротворческой деятельности Украины».

Кстати, о необходимости обсуждать "состояние преступности в государстве" или "миротворческую деятельность Украины" именно за закрытыми дверями, в сообщении на сайте Президента нет ни слова.