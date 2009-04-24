Приближаются внеочередные местные выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила объем расходов для проведения внеочередных местных выборов и одобрила проект положения о средневзвешенном показателе стоимости единицы печатной площади и единицы эфирного времени в СМИ для проведения предвыборной агитации по выборам Президента Украины 25 октября 2009 года.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии, которое провел председатель Центризбиркома Владимир ШАПОВАЛ.

Как известно, 6 апреля 2009 года Верховная Рада Украины своими постановлениями назначила ряд внеочередных местных выборов на 21 июня 2009 года. В этот день запланировано проведение внеочередных выборов 16 сельских и поселковых председателей в 13 областях Украины.

Следовательно, Центральная избирательная комиссия утвердила объем бюджетных расходов, необходимых для проведения этих выборов. Общая сумма этих расходов составляет 416,9 тысячи гривень.

После соответствующего рассмотрения Комиссия предварительно одобрила проект Положения о средневзвешенном показателе стоимости единицы печатной площади и единицы эфирного времени в средствах массовой информации для проведения предвыборной агитации в период избирательного процесса по выборам Президента Украины 25 октября 2009 года. Кроме того, ЦИК рекомендовала Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания и Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины рассмотреть проект Положения, и направить соответствующее решение Центральной избирательной комиссии до 25 мая 2009 года.

Также Центральная избирательная комиссия внесла отдельные изменения в постановление ЦИК "О структуре и численности Секретариата, патронатной службы, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей и автохозяйства Центральной избирательной комиссии" и в Положение о Службе распорядителя Государственного реестра избирателей.