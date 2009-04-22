В Одессе прошла панихида по убитому в столкновении с антифашистами

В Одессе возле дома №6 на Сегедской улице сегодня состоялась гражданская панихида памяти студента отделения журналистики Одесского Национального университета имени Мечникова Максима Чайки, который погиб 17 апреля при столкновении с представителями организации «Антифа».

Как передает корреспондент УНИАН, среди участников панихиды памяти неформального лидера общественной организации «Сечь» больше всего было студентов, в частности друзей с филологического факультета вуза. В знак скорби по М.Чайке руководство кафедры журналистики университета перенесло торжества по случаю 10-летия основания кафедры.

Заведующий кафедрой Александр АЛЕКСАНДРОВ заявил журналистам: «Максим был непростым парнем, не очень хорошим студентом». Вместе с тем, сказал А.АЛЕКСАНДРОВ, «студенты его уважали, у него был авторитет».

«Мы потеряли человека, лучше которого большинство из нас, студентов, не встречали. Он умел поддержать в трудную минуту. Те, кто его знал, не может сказать о нем что-то такое, что могло бы осквернить его славное, доброе имя», - сказал на панихиде один из друзей-студентов вуза.

Потом траурная процессия отправилась на Новотаировское кладбище, где будет похоронен М.Чайка.

Между тем, руководство одесской «Антифа» обнародовало сегодня заявление, в котором постаралось отмежеваться от каких-либо «связей с Кремлем или с Моссадом».

Как сообщал УНИАН, студент Одесского Национального университета имени И.Мечникова, активист украинского патриотического молодежного движения «Сечь» М.Чайка (1988 г.р.) погиб 17 апреля в результате нападения, по данным областного объединения «Просвиты», группы пророссийских экстремистов. Убийство произошло на углу Александровского проспекта и улицы Троицкой. Тогда же ножевые ранения получил друг погибшего Андрей ДЗЕБАН, который сейчас находится в больнице.

Как заявила общественная организация «Свободная Одесса», «убийство произошло во время столкновения между молодыми украинскими патриотами из «Сечи» и участниками так называемого движения «Антифа», которым протежирует экс-депутат горсовета, лидер партии «Родина» Игорь МАРКОВ».

В партии "Родина" назвали попытки связать с ней убийство в Одессе активиста организации «Сечь» "откровенной ложью".

В свою очередь, в пресс-службе движения «Антифашистское действие» заявили, что убийство М.Чайки было самообороной и отвергли любые связи с какими-либо пророссийскими политиками.