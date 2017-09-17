Кучма: миссия ОБСЕ должна работать в Крыму

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна присутствовать и в аннексированном Крыму, однако Россия препятствует доступу наблюдателей на полуостров.

Об этом бывший президент Украины, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма напомнил на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Крым.Реалии.

"Есть решение ОБСЕ о том, что Специальная миссия ОБСЕ имеет возможность ездить по всей территории Украины без ограничений. Мы же считаем, что Крым - это наша территория, и всегда ставим вопрос: слушайте, давайте пускайте миссию ОБСЕ. Нет. И все", - отметил Кучма, комментируя вопрос о том, как решается проблема освобождения крымских заключенных и на какой площадке она обсуждается.

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Кучма добавил, что вопрос о допуске СММ ОБСЕ украинская сторона поднимает всегда.