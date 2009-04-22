Тимошенко увидела, то Украина выздоравливает от кризиса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о стабильности и системности мер для сокращения задолженности по выплатам зарплаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы отмечаем системное стабильное сокращение задолженностей по заработной плате. Достаточно хорошая динамика наблюдается по всем государственным экономически активным предприятиям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, уровень задолженности по выплате зарплат в государственном секторе сократился с начало апреля на 32,5%, а на предприятиях частной формы собственности – на 26,5%. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что такая динамика сокращения задолженности стала результатом эффективных и совместных мер правительства и Генеральной прокуратуры Украины.

«Это является свидетельством того, что мы шаг за шагом, очень тяжело в очень сложных условиях «выздоравливаем» от влияния мирового финансового кризиса. Это мы наблюдаем по многим параметрам, но в то же время, я должна это говорить с очень умеренным оптимизмом, поскольку мировой кризис продолжается, он продолжает поглощать все новые и новые страны, и поэтому то, что мы сейчас видим улучшение ситуации, говорит о том, что антикризисные меры правительства дают свои результаты», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, общаясь сегодня с журналистами перед заседанием правительства, сообщила, что задолженность по выплате зарплаты в государственном секторе в апреле сократилась на 144 млн. грн. - до 268 млн. грн.

Л.ДЕНИСОВА также сообщила, что правительство на заседании 29 апреля подведет итоги выполнения поручений Ю.ТИМОШЕНКО по сокращению и ликвидации задолженности по выплате зарплат в государственном секторе. «Дата подведения итогов перенесена на 29 апреля, поскольку данные Госкомстата будут у нас только 27 апреля. Мы должны пользоваться официальными, а не оперативными данными об уровне задолженностей», - сказала министр труда.