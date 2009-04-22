Янукович, Тимошенко и Медведчук шесть часов говорили о выборах Президента

Планы относительно избрания Президента Украины в парламенте активно обсуждаются ПР и БЮТ. По информации "Коммерсант-Украина", в субботу состоялась встреча Виктора Януковича, первого вице-спикера Александра Лавриновича, премьер-министра Юлии Тимошенко и члена Высшего совета юстиции Виктора Медведчука. Источник утверждает, что на эту встречу приглашался и господин Литвин, но он отказался от участия. Встреча якобы длилась шесть часов, и на ней были продемонстрированы результаты закрытых социсследований, свидетельствующие о том, что лидер ПР, выйдя во второй тур президентских выборов, проигрывает в итоге как Юлии Тимошенко, так и Арсению Яценюку.

Официально господин Янукович выступает против избрания Президента в Верховной Раде, говоря, что "наша Конституция предусматривает всенародные выборы, изменить ее можно только теоретически, а практически я не вижу вариантов". В то же время председатель Верховной Рады Владимир Литвин открыто заявляет, что ему известно о планах по внесению изменений в Конституцию Украины в части способа избрания президента – замены всенародного избрания главы государства на избрание в парламенте. Провести эти изменения, утверждает спикер, планируется "до июля этого года, с тем чтобы окончательно принять их в сентябре".

Как известно, для принятия изменений в основной закон необходимо 300 голосов, которые есть у фракций Партии регионов и БЮТ. Свой прогноз господин Литвин сделал вчера после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Словакии Урбаном Руснаком.