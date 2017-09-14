Transparency International назвала Януковича символом №1 топ-коррупции в мире

В общественной организации Transparency International Украина называют экс-президента Украины Виктора Януковича признанным символом №1 топ-коррупции в мире и сожалеют, что Киев до сих пор не привлек его к уголовной ответственности за коррупцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный директор TI Украины Ярослав Юрчишин.

«Нам очень важно показывать случаи преодоленной коррупции, потому что у нас очень много случаев коррупции ненаказанной. У нас Янукович является признанным международным символом №1 в коррупции, в то же время символ №2 Бразилия - расследования есть, Гвинея - во Франции осужден бывший президент», - заявил он.

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«У нас Янукович - один из топ трех символов коррупции в мировом масштабе и единственный ненаказанный, даже сейчас проходит суд, и то по государственной измене, а не по коррупционным кейсам», - добавил Юрчишин.

Он отметил, что прокуратура рассказывает каждый день, как они кого-то арестовывают, только результата нет.

«Перспектива действующей власти будет прямо пропорционально зависеть от того, смогут ли они показать символы преодоленной топ-коррупции, не рядового чиновника, а реально человека, который похитил миллиарды наказанным, деньги возвращены в бюджет», - резюмировал Юрчишин.